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«Специя» — «Интер»: видеообзор матча серии А

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Специя» на своем поле проиграла «Интеру» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:3. Игра прошла на стадионе «Альфредо Пико».

В первом тайме единственный гол забил полузащитник гостей Марсело Брозович. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланской команды. В концовке хозяевам удалось сократить отставание, но уже в добавленное время Алексис Санчес вернул «Интеру» преимущество в два мяча.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков. «Специя» идет на 15-й строчке — 33 очка.

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Основные источники исследования

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«Милан» победил «Дженоа» и вернулся на первое место в серии А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 31 10 9 12 35-30 39
13
 Болонья 31 10 7 14 34-44 37
14
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 32 8 5 19 39-54 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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38 тур
15.04 20:00
Специя – Интер
 1 : 3
15.04 22:00
Милан – Дженоа
 2 : 0
16.04 13:30
Кальяри – Сассуоло
 - : -
16.04 15:30
Сампдория – Салернитана
 - : -
16.04 15:30
Удинезе – Эмполи
 - : -
16.04 17:30
Фиорентина – Венеция
 - : -
16.04 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
16.04 21:45
Лацио – Торино
 - : -
18.04 20:00
Наполи – Рома
 - : -
18.04 22:00
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Рома

 24 1 9
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