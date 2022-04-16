«Специя» — «Интер»: видеообзор матча серии А

«Специя» на своем поле проиграла «Интеру» в 33-м туре чемпионата Италии — 1:3. Игра прошла на стадионе «Альфредо Пико».

В первом тайме единственный гол забил полузащитник гостей Марсело Брозович. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланской команды. В концовке хозяевам удалось сократить отставание, но уже в добавленное время Алексис Санчес вернул «Интеру» преимущество в два мяча.

«Интер» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 69 очков. «Специя» идет на 15-й строчке — 33 очка.