Романьоли согласовал условия контракта с «Лацио»

Защитник «Милана» Алессио Романьоли в следующем сезоне будет выступать за «Лацио». Он согласовал контракт с римским клубом, сообщает Calciomercaro.

Ранее появлялась информация, что римляне заключат с футболистом соглашение до 2027 года с зарплатой 3,2 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Контракт Романьоли с «Миланом» истекает летом 2022 года. В «Лацио» он перейдет на правах свободного агента.

В текущем сезоне 27-летний Романьоли провел за «россонери» 25 матчей и забил один гол.