«Интер» в гостях победил «Специю»

«Интер» в гостях победил «Специю» в матче 33-го тура чемпионата Италии. Миланский клуб взял верх со счетом 3:1.

В составе «Интера» голами отметились полузащитник Марсело Брозович, нападающий Лаутаро Мартинес и форвард Алексис Санчес.

«Интер» набрал 69 очков и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив на 1 очко «Милан».

«Специя» осталась на 15-й строчке (33 очка).