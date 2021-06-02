Лукаку заявил, что он останется в «Интере»
22:59
Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что он останется в команде на следующий сезон.
«Я остаюсь в «Интере», — сказал бельгиец в интервью VTM. — У меня уже было общение с новым тренером Индзаги. Возможно, я не должен пока этого говорить, но мы очень хорошо пообщались. Я хорошо чувствую себя в «Интере».
28-летний бельгиец в завершившемся сезоне провел 44 матча за «Интер» во всех турнирах и забил 30 мячей при десяти голевых передачах. Его команда стала чемпионом Италии. После завершения сезона Симоне Индзаги сменил Антонио Конте на посту главного тренера.
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