Лукаку заявил, что он останется в «Интере»

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку сообщил, что он останется в команде на следующий сезон.

«Я остаюсь в «Интере», — сказал бельгиец в интервью VTM. — У меня уже было общение с новым тренером Индзаги. Возможно, я не должен пока этого говорить, но мы очень хорошо пообщались. Я хорошо чувствую себя в «Интере».

28-летний бельгиец в завершившемся сезоне провел 44 матча за «Интер» во всех турнирах и забил 30 мячей при десяти голевых передачах. Его команда стала чемпионом Италии. После завершения сезона Симоне Индзаги сменил Антонио Конте на посту главного тренера.