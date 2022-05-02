Михайлович выписан из больницы после очередного курса химеотерапии

«Болонья» на официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Синиша Михайлович, проходивший курс лечения от лейкемии, выписан из больницы.

В июле 2019 года специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Позже Михайловичу сделали пересадку костного мозга после трех курсов химиотерапии.

В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась, и ему необходимо пройти новый курс терапии.

В турнирной таблице чемпионата Италии «россоблу» с 43 очками после 35 матчей занимают 13-е место.