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Михайлович выписан из больницы после очередного курса химеотерапии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Болонья» на официальном сайте сообщила, что главный тренер команды Синиша Михайлович, проходивший курс лечения от лейкемии, выписан из больницы.

В июле 2019 года специалист сообщил, что у него диагностирована лейкемия. Позже Михайловичу сделали пересадку костного мозга после трех курсов химиотерапии.

В марте 2022 года он сообщил, что болезнь вернулась, и ему необходимо пройти новый курс терапии.

В турнирной таблице чемпионата Италии «россоблу» с 43 очками после 35 матчей занимают 13-е место.

Синиша Михайлович
ФК Болонья
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 Интер 35 22 9 4 74-29 75
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 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
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 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
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 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
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 Торино 35 12 11 12 45-37 47
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 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
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Наполи – Сассуоло
 6 : 1
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Сампдория – Дженоа
 1 : 0
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Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 1 : 0
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Эмполи – Торино
 1 : 3
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 1 : 2
1.05 21:45
Рома – Болонья
 0 : 0
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
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Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

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 29 1 7
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