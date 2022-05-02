Мертенс согласен на значительное сокращение зарплаты в «Наполи»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс близок к подписанию нового контракта с клубом.

По данным Calciomercato, руководство команды не хочет терять бельгийского футболиста после ухода Лоренцо Инсинье. 34-летний форвард готов согласиться на значительное сокращение зарплаты: его оклад снизится с 4,5 миллиона евро до 1,2 миллиона евро.

Мертенс перешел в «Наполи» в 2013 году из «ПСВ». Его контракт с клубом рассчитан лета 2022 года.

В сезоне-2021/22 форвард провел за 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи.