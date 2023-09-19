Мхитарян высказался на фоне конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выступил с заявлением по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.
Сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.
«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.
Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.
Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в соцсети X (ранее — Twitter).
Ранее Мхитарян показывал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Интер
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|
2
|Ювентус
|4
|3
|1
|0
|9-2
|10
|
3
|Милан
|4
|3
|0
|1
|9-7
|9
|
4
|Лечче
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Наполи
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
6
|Торино
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
7
|Фиорентина
|4
|2
|1
|1
|9-9
|7
|
8
|Верона
|4
|2
|1
|1
|4-4
|7
|
9
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|
10
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
11
|Болонья
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|
12
|Рома
|4
|1
|1
|2
|11-6
|4
|
13
|Дженоа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|
14
|Монца
|4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|
15
|Лацио
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
16
|Удинезе
|4
|0
|3
|1
|1-4
|3
|
17
|Сассуоло
|4
|1
|0
|3
|5-9
|3
|
18
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
19
|Салернитана
|4
|0
|2
|2
|3-8
|2
|
20
|Эмполи
|4
|0
|0
|4
|0-12
|0
|22.09
|19:30
|
Салернитана – Фрозиноне
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лечче – Дженоа
|- : -
|23.09
|16:00
|
Милан – Верона
|- : -
|23.09
|19:00
|
Сассуоло – Ювентус
|- : -
|23.09
|21:45
|
Лацио – Монца
|- : -
|24.09
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|24.09
|16:00
|
Аталанта – Кальяри
|- : -
|24.09
|16:00
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|24.09
|19:00
|
Болонья – Наполи
|- : -
|24.09
|21:45
|
Торино – Рома
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|2
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|4
|1
|0