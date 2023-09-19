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Сегодня, 22:21

Мхитарян высказался на фоне конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха

Руслан Минаев
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Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян выступил с заявлением по поводу конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском районе.

«Срочно! 120 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тысяч детей, подвергаются военному нападению.

Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. Как говорят эксперты, это геноцид.

Я призываю своих болельщиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира», — написал Мхитарян в соцсети X (ранее — Twitter).

Ранее Мхитарян показывал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера».

Генрих Мхитарян
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 4 4 0 0 13-1 12
2
 Ювентус 4 3 1 0 9-2 10
3
 Милан 4 3 0 1 9-7 9
4
 Лечче 4 2 2 0 7-4 8
5
 Наполи 4 2 1 1 8-5 7
6
 Торино 4 2 1 1 5-4 7
7
 Фиорентина 4 2 1 1 9-9 7
8
 Верона 4 2 1 1 4-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-6 7
10
 Аталанта 4 2 0 2 8-5 6
11
 Болонья 4 1 2 1 3-4 5
12
 Рома 4 1 1 2 11-6 4
13
 Дженоа 4 1 1 2 4-7 4
14
 Монца 4 1 1 2 3-6 4
15
 Лацио 4 1 0 3 4-7 3
16
 Удинезе 4 0 3 1 1-4 3
17
 Сассуоло 4 1 0 3 5-9 3
18
 Кальяри 4 0 2 2 1-4 2
19
 Салернитана 4 0 2 2 3-8 2
20
 Эмполи 4 0 0 4 0-12 0
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22.09 19:30
Салернитана – Фрозиноне
 - : -
22.09 21:45
Лечче – Дженоа
 - : -
23.09 16:00
Милан – Верона
 - : -
23.09 19:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
23.09 21:45
Лацио – Монца
 - : -
24.09 13:30
Эмполи – Интер
 - : -
24.09 16:00
Аталанта – Кальяри
 - : -
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Удинезе – Фиорентина
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Оливье Жиру

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Милан

 4
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Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

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Альфред Данкан

Фиорентина

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Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 2 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 4 1 0
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