Мартинес рассказал, что очень счастлив в «Интере» и открыт к продлению контракта

Нападающий и капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о текущей ситуации с продлением контракта с миланским клубом.

«Я открыт к продлению контракта с «Интером». Это будет обсуждаться с руководством клуба. Я очень счастлив здесь. Да, я действительно заинтересован в подписании нового соглашения с «Интером», — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.

26-летний аргентинец выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за итальянский клуб 242 матча, забил 107 матчей и отдал 38 результативных передач.