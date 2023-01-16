Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом в эфире клубного ТВ «Интера»

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян поучаствовал в сюжете на клубном телевидении, где игроки рассказывали о себе.

Во время интервью футболист показал карту Армении, на котором был изображен и Нагорный Карабах.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) намерена жаловаться в УЕФА и Итальянскую федерацию футбола. Азербайджанский клуб «Карабах» тоже выразил недовольство в связи с действиями Мхитаряна.

Нагорный Карабах — территория между Азербайджаном и Арменией. Международное сообщество признает этот регион частью Азербайджана, хотя живут там преимущественно армяне.

33-летний армянин выступает за «Интер» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 22 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.