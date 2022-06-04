Мхитарян решил перейти в «Интер» после телефонного разговора с Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги лично убедил полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна перебраться в стан «нерадзурри», сообщает Football Italia.

Мхитарян провел телефонную беседу с Индзаги, в ходе которой главный тренер «Интера» убедил полузащитника сменить клубную прописку в это трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Рома» готова подписать с 33-летним полузащитником новое соглашение на один сезон с автоматическим продлением еще на год.

Мхитарян не стал принимать предложение «Ромы» о новом контракте. Предложение миланского «Интера» оказалось для футболиста более выгодным как в финансовом, так и в спортивном плане.

В прошедшем сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 9 результативных передач в 44 матчах за римлян.