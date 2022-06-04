«Милан» и «Ювентус» ведут борьбу за полузащитника «Ромы» Дзаньоло

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, выставленный на трансферный рынок римлянами, в летнее трансферное окно продолжит карьеру в «Милане» или «Ювентусе», утверждает Tuttosport.

«Милан» готов предложить «Роме» за игрока 25 миллионов евро и нападающего Анте Ребича. «Ювентус» предлагает схожую сумму и игрока линии атаки Уэстона Маккени.

Сам Дзаньоло не хочет покидать серию А, хотя в нем также заинтересованы клубы из английской премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за «Рому» во всех турнирах. Контракт хавбека с римским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.