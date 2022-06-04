Деулофеу близок к переходу из «Удинезе» в «Наполи»

Нападающий «Удинезе» Жерар Деулофеу близок к переходу в «Наполи», сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний испанец уже согласовал условия контракта с неаполитанцами. Сообщается, что игрок подпишет долгосрочный контракт с зарплатой в 2 миллиона евро и бонусами, зависящими от выступлений футболиста.

Трансфер может обойтись «Наполи» в сумму от 15 до 16 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Деулофеу забил 13 голов и отдал 5 результативных передач в 35 матчах за «Удинезе». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.