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Спалетти о победах «Наполи»: «У нас команда друзей»

Лучано Спалетти прокомментировал победную серию «Наполи»
08:43
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе в матче 8-го тура серии А с «Торино» (1:0).

Неаполитанцы выиграли 8 матчей из 8 в серии А.

«Мы прибавили в ментальности и компактности на поле. Когда Политано и Инсинье хорошо работают в обороне, это объединяет, дает много сил и повышает командный дух. У нас команда друзей.

Мы хотим показывать хороший футбол, и сегодня мы сыграли на очень хорошем уровне. Мы созидали, бились и делали то, что было нужно», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В активе «Наполи» 24 балла и 1-е место в турнирной таблице серии А.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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