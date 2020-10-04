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«Мечты должны сбываться». Шомуродов о переходе в «Дженоа»

17:52
Элдор Шомуродов прощается с игроками «Ростова». Фото ФК «Ростов»
Элдор Шомуродов прощается с игроками «Ростова». Фото ФК «Ростов»
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Экс-нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, который перешел в «Дженоа», в интервью «СЭ» поделился эмоциями от трансфера в итальянскую команду.

— Все получилось очень быстро, — заявил Шомуродов «СЭ». — Безумно рад, что нахожусь сейчас здесь. Играть в одной из лучших лиг мира было моей мечтой. Хочу поблагодарить руководство «Ростова», что они поняли меня и отпустили. У меня была мечта, а они должны сбываться.

— Какие цели ставите перед собой? Хотите забить больше Криштиану Роналду в этом сезоне?

— Не буду делать такие громкие заявления. Просто буду стараться делать все, что я умею. (Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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