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Сегодня, 10:28

«Интер» находится на финальной стадии переговоров по хавбеку «Удинезе» Самарджичу

Виталий Косик
Корреспондент
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«Интер» в скорое время закроет сделку по трансферу хавбека «Удинезе» Лазара Самарджича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, скоро состоится заключительная встреча между представителями клубов, где будут обсуждаться последние детали перехода.

Ранее сообщалось, что «Интер» договорился о трансфере Самарджича за 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летнего серба провел 37 матчей в серии А, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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