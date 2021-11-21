Маурицио Сарри о матче с «Ювентусом»: «Сложно найти альтернативу Иммобиле»
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в 13-м туре чемпионата Италии.
«Мы были в игре до последних 10 минут, - цитирует Сарри Football Italia. – После этого мы пытались сравнять счет и открывали пространство. Мы играли хорошо, иногда даже очень хорошо, но, к сожалению, нам не хватало точности в последней трети поля.
К сожалению, Данилу рано был заменен из-за травмы, и «Ювентус» поменял систему на 4-5-1, и все находились позади мяча. Когда они забили, мы словно сталкивались с кирпичной стеной. Жаль, что мы не смогли создать больше голевых моментов, если учесть, сколько потенциальных шансов у нас было».
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле пропустил матч из-за травмы.
«Сложно найти альтернативу тому, кто забивает по 35-40 мячей за сезон. Вы не сможете найти того, кто гарантирует такие же цифры, как у Чиро», - отметил тренер.
Дубль у победителей сделал Леонардо Бонуччи. Оба мяча он забил с пенальти
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