Аллегри считает, что «Ювентус» мог забить больше мячей в матче с «Лацио»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе команды в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:0).
«Команда провела хорошую игру, даже несмотря на то, что у нас было много возможностей, чтобы забить, которыми мы не воспользовались.
Мы немного торопились с принятием решений. После гола ситуация была не слишком хорошей, «Лацио» через минуту доставил мяч в штрафную, началась неразбериха.
Мы нанесли много ударов, у нас было много моментов, и мы не пропустили. Мы провели хороший матч против великолепного «Лацио», хорошо обращаясь с мячом. Знаем, что команды Сарри играют хорошо, и мы играли с мячом, сохраняя спокойствие», — приводит слова Аллегри Lazionews24 со ссылкой на Dazn.
«Ювентус» набрал 21 очко. Столько же у «Лацио». Римский клуб занимает шестое место в турнирной таблице, туринский — пятое.
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Дополнительная информация:
https://www.lazionews24.com/dichiarazioni-allegri-lazio-juventus-serie-a-2021-2022/
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