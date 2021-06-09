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Филиппо Индзаги стал главным тренером «Брешии»

16:00
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Филиппо Индзаги стал главным тренером «Брешии», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения не разглашается.

«Для меня начинается новое приключение. Я счастлив и горжусь тем, что присоединился к «Брешии». Благодарю президента Массимо Челлино за эту возможность и за то, что они с самого начала проявили ко мне большой интерес и доверие. Сделаю все возможное, чтобы ответить взаимностью», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

24 мая 47-летний Индзаги сообщил об уходе из «Беневенто». Клуб занял 18-е место в турнирной таблице серии А по итогам сезона-2020/21 и вылетел в серию Б.

«Брешиа» в минувшем сезоне заняла седьмое место в серии Б.

Дополнительная информация:

https://www.bresciacalcio.it/news/ultime-news/13331/filippo-inzaghi-e-il-nuovo-allenatore-del-brescia

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