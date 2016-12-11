21:12 11 декабря | ФУТБОЛ — Италия

Маурицио Сарри: "Для Мертенса не важно, на какой позиции он играет"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после гостевой победы в матче 16-го тура чемпионата Италии над "Кальяри" (5:0) отметил, что нападающий Дрис Мертенс, ставший автором хет-трика, продемонстрировал свои лучшие качества. По словам специалиста, форвард может одинаково хорошо играть как на позиции крайнего нападающего, так и в центре атаки.

– Это была непростая игра, – приводит Sky Sports Italia слова Сарри. – Менее недели назад мы одержали непростую победу над "Бенфикой" в Лиге чемпионов, потратили много сил. "Кальяри" всегда хорошо играет в родных стенах, "Наполи" об этом прекрасно знал. Но мы проделали тяжелую работу и заслуженно победили, продемонстрировав яркий футбол.

Мертенс проявил свои лучшие качества, став автором хет-трика. Для него не важно, играет он на позиции вингера или в центре атаки. Сейчас он находитсяф в отличной форме, что не может не радовать.

Но это не означает, что мы можем позволить себе расслабиться. Уже на следующей неделе нас ждет непростая встреча с "Торино", в которой мы также постараемся завоевать 3 очка.

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