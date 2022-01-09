Мэйтланд-Найлс прокомментировал свой переход в «Рому» и назвал Моуринью одним из лучших тренеров в мире
Полузащитник Эйнсли Мэйтланд-Найлс прокомментировал свой переход в «Рому» из «Арсенала» на правах аренды.
«Я решил, что мне нужно перейти в «Рому» для себя, для моей карьеры и будущего. Я хочу помочь этой команде. Я готов приступать к работе. Тэмми Абрахам рассказывал мне, какой «Рома» отличный клуб, мы с ним обсуждали это. Жозе Моуринью — один из лучших тренеров в мире, если не самый лучший. Он выиграл много титулов, это великая личность. Он говорит правду и хочет побеждать, а в футболе это главное. Работа с таким тренером — лучшее, чего можно пожелать», — приводит Football Italia слова Мэйтланд-Найлса.
Мэйтланд-Найлс перешел в «Рому» на правах аренды до конца сезона-2021/22. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей за «Арсенал» и не отличился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/maitland-niles-mourinho-one-of-the-best-managers-in-the-world/
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