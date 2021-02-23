Криштиану Роналду отправил своего кота на отдых в Испанию

Кот породы сфинкс по кличке Пепе, принадлежащий игроку «Ювентуса» Криштиану Роналду, сбежал из дома футболиста в Турине и попал под колеса автомобиля, сообщает Daily Star, ссылаясь на слова возлюбленной Роналду Джорджины Родригес в интервью для журнала Instyle.

По словам Родригес, кот на протяжении полутора месяцев проходил лечение в отделении интенсивной терапии у ветеринара. Животное пошло на поправку, и звездная пара решила отправить его восстанавливаться и отдыхать в Испанию. Там о нем заботится Ивана — сестра Джорджины.