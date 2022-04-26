«Удинезе» намерен выкупить у «Арсенала» защитника Мари

«Удинезе» собирается выкупить арендованного у «Арсенала» защитника Пабло Мари, сообщает Football.london.

По информации источника, итальянский клуб доволен игрой 28-летнего испанца и готов заключить с ним полноценную сделку.

Ранее сам Мари заявил, что согласен остаться в «Удинезе».

Испанец перешел в итальянский клуб на правах аренды в январе, он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.