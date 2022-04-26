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Сегодня, 08:25

«Удинезе» намерен выкупить у «Арсенала» защитника Мари

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Удинезе» собирается выкупить арендованного у «Арсенала» защитника Пабло Мари, сообщает Football.london.

По информации источника, итальянский клуб доволен игрой 28-летнего испанца и готов заключить с ним полноценную сделку.

Ранее сам Мари заявил, что согласен остаться в «Удинезе».

Испанец перешел в итальянский клуб на правах аренды в январе, он принял участие в 11 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Источник: https://www.football.london/arsenal-fc/news/arsenal-summer-transfer-mikel-arteta-23776496
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3
 Наполи 34 20 7 7 61-30 67
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 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
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 Лацио 34 16 8 10 66-50 56
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
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6.01 14:30
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 1 : 2
6.01 16:30
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 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
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Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 - : -
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 - : -
27.04 21:15
Болонья – Интер
 - : -
5.05 19:00
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Специя

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