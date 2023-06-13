Моратти: «Мы с Берлускони всегда уважали друг друга»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о смерти экс-главы «Милана» Сильвио Берлускони.

«Берлускони — это человек, вдохновивший меня стать президентом клуба, и у нас была схватка, «Милан» при нем стал слишком сильным. Между нами всегда было большое уважение, и это самое важно», — приводит слова Моратти pianetamilan.it.