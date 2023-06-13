Тьяго Силва: «Благодаря Берлускони я стал поклонником «Милана»

Бывший защитник «Милана» Тьяго Силва отреагировал на новость о смерти бывшего президента россонери Сильвио Берлускони.

«Меня впечатляла его огромная страсть и любовь к «Милану». В его лице было предельно понятно, каким должен быть истинный поклонник «Милана». Для меня очень важны эти воспоминания, я стал поклонником клуба, выступая за него, я понимал, что не могу подвести Берлускони, Галлиани и Леонардо», — приводит слова Силвы pianetamilan.it.

Вчера, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».