Гаттузо: «Берлускони очень дорожил «Миланом»

Бывший полузащитник «Милана» Дженарро Гаттузо отреагировал на новость о смерти бывшего президента россонери Сильвио Берлускони.

«Он уже не был президентом, а я тренировал «Милан». Он хотел, чтобы я поставил Сусо в атаку и ругался, что я ничего не понимаю. Но тогда я понял, как сильно он дорожит командой, хотя уже и продал ее. В то же время он был чуть тираном, случалось, что он пинал мячи в Сакки и в Капелло, у него был не такой и простой характер», — приводит слова Гаттузо pianetamilan.it.

Вчера, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».