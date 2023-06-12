Умер бывший премьер Италии и президент «Милана» Берлускони

Бывший премьер-министр Италии и президент «Милана» Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни, сообщает Corriere della Sera.

Берлускони скончался в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».