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Итальянские СМИ: Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию

Руслан Минаев
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Сильвио Берлускони.
Фото Global Look Press

Бывшему премьер-министру Италии и президенту «Милана» Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию, сообщает Corriere della Sera.

86-летний политик и спортивный деятель находится в отделении интенсивной терапии в одной из клиник Милана. Отмечается, что диагноз был поставлен в одной из предыдущих госпитализаций с 27 по 30 марта.

В 2021 году он перенес госпитализацию после операции на сердце.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Сильвио Берлускони
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4
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5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
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8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
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 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
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