Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри - о матче с "Торино" (1:1) в 35-м туре чемпионата Италии.

- Поражение было бы незаслуженным результатом, потому что команда провела хороший матч, - цитирует специалиста Football Italia. - У нас было несколько потерь в последней трети поля, но "Торино" ни разу не ударил по воротам во втором тайме. Мы подарили им гол после аута, и после этого они были опасны только на контратаках. Должен сделать комплимент моим парням, так как они всегда полностью отдаются на поле, даже после завоевания скудетто. Впереди у нас более важные матчи, где мы хоти показать себя. Мы привлекаем нескольких молодых игроков, чтобы они набирались опыта. Это необходимо им для прогресса.

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