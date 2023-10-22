Мартинес рассказал, что победа «Интера» над «Торино» очень важна для команды

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на победу своей команды в матче 9-го тура серии А с «Торино» (3:0).

«Очень важная победа после потерянных дома очков. Мы продолжаем интенсивно работать, — цитирует футболиста fcinter1908.it.

«Интер» с 22 очками вышел на первое место в серии А, обойдя «Милан», но у конкурента есть матч в запасе. «Торино» с 9 очками идет на 14-м месте в чемпионате Италии.