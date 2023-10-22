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Сегодня, 06:59

Мартинес рассказал, что победа «Интера» над «Торино» очень важна для команды

Виктория Кравченко
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на победу своей команды в матче 9-го тура серии А с «Торино» (3:0).

«Очень важная победа после потерянных дома очков. Мы продолжаем интенсивно работать, — цитирует футболиста fcinter1908.it.

«Интер» с 22 очками вышел на первое место в серии А, обойдя «Милан», но у конкурента есть матч в запасе. «Торино» с 9 очками идет на 14-м месте в чемпионате Италии.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Лаутаро Мартинес
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«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 9 7 1 1 24-5 22
2
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
3
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
4
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
5
 Наполи 9 5 2 2 20-10 17
6
 Лацио 9 4 1 4 12-12 13
7
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
8
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
9
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
10
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
11
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
12
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
13
 Сассуоло 9 3 1 5 12-16 10
14
 Торино 9 2 3 4 6-12 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 9 2 2 5 6-11 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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38 тур
21.10 16:00
Верона – Наполи
 1 : 3
21.10 19:00
Торино – Интер
 0 : 3
21.10 21:45
Сассуоло – Лацио
 0 : 2
22.10 13:30
Рома – Монца
 - : -
22.10 16:00
Болонья – Фрозиноне
 - : -
22.10 16:00
Салернитана – Кальяри
 - : -
22.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
22.10 21:45
Милан – Ювентус
 - : -
23.10 19:30
Удинезе – Лечче
 - : -
23.10 21:45
Фиорентина – Эмполи
 - : -
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 6
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Рома

 5
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 5
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 4
Альфред Данкан

Альфред Данкан

Фиорентина

 3
И К Ж
Майк Меньян

Майк Меньян

Милан

 6 1 1
Санди Ловрич

Санди Ловрич

Удинезе

 7 1 1
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
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