Пиоли поделился мнением о форварде «Милана» Леау

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Рафаэлем Леау.

«Я всегда считал, что Леау доволен таким тренером, как я, и сейчас еще больше уверен в этом», — цитирует слова СтефаноПиоли pianetamilan.it.

Пиоли работает с клубом с 2019 года, Леау также выступает за команду с 2019 года.

22 октября на стадионе «Сан-Сиро» пройдет матч девятого тура чемпионата Италии — «Милан» — «Ювентус».