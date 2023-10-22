Сакки: «Пулишич отлично двигается на поле»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал игру вингера миланской команды Кристиана Пулишича в этом сезоне.

«Мне нравится, как он двигается. Если он и столь интеллигентен, как о нем говорят, то это прекрасно. Футбол всегда был и будет командной игрой, преуспевать в которой будут самые интеллигентные», — цитирует Сакки pianetamilan.it.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 8 матчей в серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.