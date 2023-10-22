Сакки: «Пулишич отлично двигается на поле»
Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки прокомментировал игру вингера миланской команды Кристиана Пулишича в этом сезоне.
«Мне нравится, как он двигается. Если он и столь интеллигентен, как о нем говорят, то это прекрасно. Футбол всегда был и будет командной игрой, преуспевать в которой будут самые интеллигентные», — цитирует Сакки pianetamilan.it.
В этом сезоне 25-летний футболист провел 8 матчей в серии А, забив 4 гола и сделав 1 ассист.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
2
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
3
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
4
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
7
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
8
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
10
|Фрозиноне
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
11
|Рома
|8
|3
|2
|3
|19-12
|11
|
12
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
13
|Сассуоло
|9
|3
|1
|5
|12-16
|10
|
14
|Торино
|9
|2
|3
|4
|6-12
|9
|
15
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
16
|Верона
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|8
|0
|2
|6
|3-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|1 : 3
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|0 : 3
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|- : -
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|- : -
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
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