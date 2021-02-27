«Ювентус» выкупит Маккенни у «Шальке»
«Ювентус» выкупит полузащитника Вестона Маккенни у «Шальке», сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб заплатит за 22-летнего американца 18,5 миллиона евро.
Маккенни перешел в «Ювентус» на правах аренды из «Шальке» в сентябре 2020 года. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 29 матчах за «бьяконери». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/juventus-deciso-il-futuro-di-mckennie-le-cifre-85398
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