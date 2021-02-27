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«Ювентус» выкупит Маккенни у «Шальке»

08:13
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«Ювентус» выкупит полузащитника Вестона Маккенни у «Шальке», сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб заплатит за 22-летнего американца 18,5 миллиона евро.

Маккенни перешел в «Ювентус» на правах аренды из «Шальке» в сентябре 2020 года. На его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 29 матчах за «бьяконери». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/juventus-deciso-il-futuro-di-mckennie-le-cifre-85398

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