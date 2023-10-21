Тюрам: «Я очень счастлив здесь, я знал, что «Интер» — команда топ-уровня»

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал победу над «Торино» (3:0) в 9-м туре серии А. Француз отметился голом.

«Каждая игра вдали от дома в серии А очень сложна. Мы боролись в первом тайме, но во втором забили три гола и добились победы. Мы кое-что подправили в полузащите, и после этого игра пошла лучше. Дензел Дюмфрис — отличный игрок, мне нравится с ним работать, и он мне помог забить гол. Я очень счастлив здесь, я знал, что «Интер» — команда топ-уровня, и я рад помочь всем, чем могу», — приводит слова Тюрама Football Italia.

«Интер» с 22 очками занимает первое место в серии А. Следующий матч команда проведет 29 октября против «Ромы».