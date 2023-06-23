Сальвини прокомментировал уход многих топ-игроков из «Милана»

Итальянский политик Маттео Сальвини прокомментировал уход из «Милана» многих игроков этим летом.

«Ушел Малдини, ушел Ибрагимович, вот и Тонали ушел. Берлускони бы не понравилось такое. Я говорил с ним буквально за день до смерти, в тот вечер, когда «Интер» проиграл Лигу чемпионов», — цитирует Сальвини pianetamilan.it.

В минувшем сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии.