Экс-игрок «Зенита» Маркизио может стать мэром Турина

Экс-футболист сборной Италии, «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио может стать мэром Турина, сообщает La Stampa.

По данным источника, Демократическая партия допустила возможность выдвижения своего кандидата в лице экс-игрока. Представители партии уже связались с Маркизио, чтобы узнать его мнение по этому поводу. Итальянец взял время на размышления.

25 февраля экс-хавбек заявил, что ему интересна политика. 35-летний Маркизио завершил карьеру в 2019 году после ухода из «Зенита». С сине-бело-голубыми он стал чемпионом России в сезоне-2018/19. С «Ювентусом» он семь раз выигрывал чемпионат Италии.