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Гасперини отметил игру Иличича в матче с «Кротоне»

17:04
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини остался доволен игрой полузащитника Йосипа Иличича в матче серии А с «Кротоне» (5:1).

В этой встрече футболист отметился голом на 58-й минуте.

«Иличич в матче с «Кротоне» играл на высоком уровне. Он очень хорош, когда стабильно занимается и не ведет себя как бабка, как я его иногда называю. Когда он в порядке, я называю его профессионалом», — цитирует Иличича Sky Sport Italia.

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