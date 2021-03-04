Анчелотти надеется, что «Милан» станет чемпионом Италии

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал чемпионскую гонку в серии А.

«Я надеюсь, что «Милан» станет чемпионом, даже если это будет тяжело» — «Интер» идет в высоком темпе. «Боюсь, мой друг Антонио Конте не согласится со мной в этом желании», — приводит слова Анчелотти Sky Sport Italia.

Анчелотти тренировал «Милан» с 2001 по 2009 год и стал вместе с клубом чемпионом Италии и двукратным победителем Лиги чемпионов.

«Милан» с 53 очками идет на втором месте в серии А, отставая от «Интера», у которого матч в запасе, на три очка. Следом за ними идут «Аталанта», «Ювентус», «Рома» и «Наполи».