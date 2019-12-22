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Манджукич проходит медосмотр в катарском «Аль-Духаиле»

11:59
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Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич сегодня проходит меодосмотр в катарском клубе «Аль-Духаиль». Видео, подтверждающее это, появилось в соцсетях. Официально это пока не подтверждено.

Хоравтский нападающи в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Юве». Сообщается, что он мог перейти в «Аль-Духаиль» летом 2019 года. За эту команду выступает его бывший партнер по «Юве» Мехди Бенатиа. Ранее сообщалось об интерес к хорвату со стороны «Манчестер Юнайтед».

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