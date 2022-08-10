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Сегодня, 17:22

Манчини назвал фаворитов на победу в серии А сезона-2022/23

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал об ожиданиях от сезона-2022/23 чемпионата Италии.

Специалист считает, что за трофей серии А будут бороться «Милан», «Интер» и «Ювентус».

«Для «Милана» лето прошло спокойно, но им есть куда расти. Леау может стать еще лучше. То же самое касается Тонали. Если говорить об «Интере», Лукаку в Италии делает большую разницу. Алессандро Бастони может стать великим защитником, но ему нужно работать для этого», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Италии сезона-2022/23 стартует 13 августа. В прошлом сезоне победителем стал «Милан» под руководством Стефано Пиоли.

Роберто Манчини
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
ФК Ювентус
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