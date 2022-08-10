В «Сассуоло отреагировали на слухи об интересе в переходе Шомуродова в клуб

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Шомуродова в клуб.

«Все это ложь. «Сассуоло» никогда не интересовался Шомуродовым. И сейчас мы тоже не заинтересованы в его переходе», — сказал Росси.

Ранее сообщалось, что Шомуродов попал в сферу интересов «Сассуоло», «Вулверхэмптона», «Аль-Хиляля».

Узбекистанский форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 нападающий провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.