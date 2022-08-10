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Сегодня, 18:05

Моуринью заблокировал переход Дзаньоло в «Тоттенхэм»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заблокировал трансфер полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «шпоры» хотели взять 23-летнего итальянца в аренду с обязательством выкупа за 50 миллионов евро. Футболисту предложили зарплату в размере 4,5 миллиона евро.

«Рома» отказалась от переговоров, сообщив английскому клубу, что их устроит только полноценный переход за 50 миллионов евро. В ответ, «Тоттенхэм» предложил наличные и права на полузащитника Танги Ндомбеле, но получила еще один отказ.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
Жозе Моуринью
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