Моуринью заблокировал переход Дзаньоло в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заблокировал трансфер полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, «шпоры» хотели взять 23-летнего итальянца в аренду с обязательством выкупа за 50 миллионов евро. Футболисту предложили зарплату в размере 4,5 миллиона евро.

«Рома» отказалась от переговоров, сообщив английскому клубу, что их устроит только полноценный переход за 50 миллионов евро. В ответ, «Тоттенхэм» предложил наличные и права на полузащитника Танги Ндомбеле, но получила еще один отказ.

В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.