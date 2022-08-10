Моуринью заблокировал переход Дзаньоло в «Тоттенхэм»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заблокировал трансфер полузащитника Николо Дзаньоло в «Тоттенхэм», сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, «шпоры» хотели взять 23-летнего итальянца в аренду с обязательством выкупа за 50 миллионов евро. Футболисту предложили зарплату в размере 4,5 миллиона евро.
«Рома» отказалась от переговоров, сообщив английскому клубу, что их устроит только полноценный переход за 50 миллионов евро. В ответ, «Тоттенхэм» предложил наличные и права на полузащитника Танги Ндомбеле, но получила еще один отказ.
В прошедшем сезоне Дзаньоло забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач в 42 матчах за римлян во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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10
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11
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|0
|0
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|0
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|0
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12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
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|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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