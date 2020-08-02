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«Манчестер Юнайтед» обозначил сумму, которую хочет получить от «Интера» за Алексиса Санчеса

10:47
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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» хочет получить от «Интера» за выкуп нападающего Алексиса Санчеса, выступающего в сезоне-2019/20 в составе «нерадзурри» на правах аренды.

По информации Daily Express, руководство «красных дьяволов» требует за 31-летнего чилийца 15 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что итальянский клуб готов подписать форварда в случае, если тот согласится на понижение зарплаты.

В сезоне-2019/20 Санчес провел за «Интер» 29 матчей, на его счету 4 гола и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость чилийца в 14,4 миллиона фунтов.

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