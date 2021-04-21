Мальдини сообщил, что не участвовал в обсуждении проекта Суперлиги

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что не участвовал в обсуждениях вхождения клуба в Суперлигу.

«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Заявление клуба я увидел в воскресенье в новостях. Решение принимали владельцы, не я. Тем не менее хочу извиниться перед болельщиками», — цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

Paolo Maldini to Sky: «I'm the director of AC Milan and I didn't know anything about the #SuperLeague project. I want to say sorry to the fans again. There was confusion. Sport is about dreams and meritocracy: we have to take this as a lesson». ? #ACMilan — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2021

Сегодня, 21 апреля, «Милан» объявил о выходе из европейской Суперлиги. Руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».