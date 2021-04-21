Мальдини сообщил, что не участвовал в обсуждении проекта Суперлиги
19:47
Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что не участвовал в обсуждениях вхождения клуба в Суперлигу.
«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Заявление клуба я увидел в воскресенье в новостях. Решение принимали владельцы, не я. Тем не менее хочу извиниться перед болельщиками», — цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.
Сегодня, 21 апреля, «Милан» объявил о выходе из европейской Суперлиги. Руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».
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