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Мальдини сообщил, что не участвовал в обсуждении проекта Суперлиги

19:47
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини рассказал, что не участвовал в обсуждениях вхождения клуба в Суперлигу.

«Я никогда не участвовал в обсуждениях, касающихся Суперлиги. Заявление клуба я увидел в воскресенье в новостях. Решение принимали владельцы, не я. Тем не менее хочу извиниться перед болельщиками», — цитирует Мальдини журналист Фабрицио Романо.

Сегодня, 21 апреля, «Милан» объявил о выходе из европейской Суперлиги. Руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».

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