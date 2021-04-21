Малиновский: «Не знаю никого, кому бы понравилась Суперлига»

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о европейской Суперлиге.

«Футбол принадлежит болельщикам, а не владельцам больших клубов. Мне не нравится Суперлига. Не знаю никого, кому бы этот проект понравился», — цитирует Малиновского La Gazzetta dello Sport.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».