«Интер» объявил о расторжении контракта с Конте после чемпионского сезона

Главный тренер «Интера» Антонио Конте покидает свой пост, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт расторгнут по согласию сторон. Клуб поблагодарил специалиста за работу.

«Весь клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся работу, которую он проделал, — говорится в заявлении. Ее кульминацией которой стало завоевание 19-го скудетто. Антонио Конте навсегда останется в истории нашего клуба».

Под руководством 51-летнего специалиста «Интер» стал чемпионом Италии в завершившемся сезоне впервые за 11 лет, а до этого пробился в финал Лиги Европы. Также он трижды стал чемпионом Италии с «Ювентусом» и выиграл чемпионат Англии с «Челси».