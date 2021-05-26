Источник: Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри близок к возвращению в команду, сообщает 26 мая итальянский журналист Николо Скира. В таком случае он заменит Андреа Пирло.

По данным источника, клуб подготовил контракт для него и его тренерского штаба. Соглашение рассчитано до 2023 года.

53-летний специалист покинул «Юве» в 2019 году, после чего не работал тренером. Вместе с командой он пять раз выиграл чемпионат Италии, четырежды — Кубок Италии, дважды — Суперкубок страны. Также при нем команда два раза дошла до финала Лиги чемпионов.