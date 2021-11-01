Мальдини: «Пиоли — ключевой человек в возрождении «Милана»
Мальдини отметил значение Пиоли в развитии «Милана»
07:12
Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини отметил значение главного тренера Стефано Пиоли в развитии клуба.
«Мы все знаем, как важен Ибрагимович на поле и за его пределами. Но Пиоли — ключевой человек в нашем возрождении», — цитирует Мальдини DAZN.
«Милан» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице серии А. Столько же у лидирующего «Наполи».
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