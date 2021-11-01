Петр Зелински прокомментировал победу «Наполи» над «Салернитаной»

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински прокомментировал победу над «Салернитаной» (1:0) в 11-м туре Серии А.

«Счастлив был забить. Победный мяч в дерби, очень этому рад. Еще больше рад очередной победе команды в серии А. Мы знаем, что сильные. Мы должны продолжать идти по этому пути и выигрывать как можно больше матчей. Надеемся, что чемпионство, о котором мы все мечтаем, в итоге придет к нам», — цитирует Зелински DAZN.

Единственный мяч забил поляк. «Наполи» набрал 31 очко и занимает первое место. Команда Лучано Спаллетти выиграла десятый матч при одной ничьей.