Лукаку: «Скоро я выступлю с обращением к фанатам «Интера»

Вечером 9 августа нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вылетел из Милана в Лондон. Он должен подписать контракт с «Челси» в ближайшее время, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

«Скоро я выступлю с обращением к фанатам «Интера», — заявил футболист в аэропорту.

Romelu Lukaku leaving Milano airport 30 minutes ago after medical completed: «I'm gonna send a message [to Inter fans] soon», he told to @SkySport. ??? #CFC



He's flying now to London in order to join Chelsea for € 115m. Announcement expected this week. ? pic.twitter.com/nUsw9pHt6D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2021

В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.