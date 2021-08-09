Лукаку: «Скоро я выступлю с обращением к фанатам «Интера»
21:00
Вечером 9 августа нападающий «Интера» Ромелу Лукаку вылетел из Милана в Лондон. Он должен подписать контракт с «Челси» в ближайшее время, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
«Скоро я выступлю с обращением к фанатам «Интера», — заявил футболист в аэропорту.
В прошлом сезоне игрок провел 44 матча за «Интер», забил 30 голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с итальянской командой действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.
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