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Луис Альберто зимой может покинуть «Лацио»

12:59
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто может покинуть римский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри решил сделать ставку на хавбека команды Сергея Милинковича-Савича.

Отмечается, что продажа Альберто может помочь римлянам купить нового центрального защитника, которого хочет Сарри.

В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 13 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/lazio/2021/10/27-86562376/lazio_il_futuro_di_luis_alberto_a_gennaio_possibile_cessione

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